A couteaux tirés, histoires malicieuses de mon grand père Variations autour du chaperon Café associatif le P’tit campo Champgenéteux

A couteaux tirés, histoires malicieuses de mon grand père Variations autour du chaperon
Café associatif le P’tit campo 7 Place de l’Église Champgenéteux Mayenne
Début : 2025-09-19 20:00:00
fin : 2025-09-19 23:00:00
2025-09-19
Soirée contée pour découvrir les multiples variations autour du chaperon-rouge et en apprendre plus sur le loup…
Ce spectacle, entre rencontre imprévue qui aurait pu bien mal tourner et histoire d’une Mère-Grand qui connaissait trop bien le secret des plantes, nous emmène à la rencontre des multiples croyances, ô combien contradictoires, que le loup a pu susciter à l’époque où celui-ci a été totalement éradiqué en France.
C’est aussi l’occasion de découvrir comment les paysannes bretonnes,
à l’aube du 20ème siècle, devaient louvoyer entre amours buissonnières et mariages arrangés…
Présenté par Hervé Djaccomo.
Spectacle à prix libre et conscient au chapeau. .
Café associatif le P’tit campo 7 Place de l’Église Champgenéteux 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 70 68 74 64 leptitcampo@gmail.com
English :
An evening of storytelling to discover the many variations on Red Riding Hood and learn more about the wolf…
German :
Märchenabend, um die zahlreichen Variationen rund um Rotkäppchen zu entdecken und mehr über den Wolf zu erfahren…
Italiano :
Una serata di narrazione per scoprire le tante varianti di Cappuccetto Rosso e conoscere meglio il lupo…
Espanol :
Una tarde de cuentos para descubrir las muchas variaciones de Caperucita Roja y aprender más sobre el lobo…
