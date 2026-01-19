A couteaux tirés Saint-Gonlay

A couteaux tirés

Début : 2026-02-07 20:30:00

Le samedi 7 février à partir de 20h30, le Saperlipopette Bar de Saint-Gonlay accueille A couteaux tirés .

Ce spectacle, entre rencontre imprévue qui aurait pu bien mal tourner et histoire d’une Mère-Grand qui connaissait trop bien le secret des plantes, nous emmène à la rencontre des multiples croyances, ô combien contradictoires, que le loup a pu suscité à l’époque où celui-ci a été totalement éradiqué en France.

C’est aussi l’occasion de découvrir comment les femmes à l’aube du 20ème siècle devaient louvoyer entre amours buissonnières et mariages arrangés…

Plat unique végé sur réservation (06 69 29 64 16) .

