A cup of french par Français avec Lucie Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize

A cup of french par Français avec Lucie
Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize Creuse
Lucie vous accueille pour converser avec vous. Venez améliorer votre français dans un cadre convivial et sans jugement.
Lucie welcomes you for a friendly conversation. Come and improve your French in a warm, non-judgmental environment. .
Ressourcerie la Dynamo 1 z.i. des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com
