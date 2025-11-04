A DAY IN A LIFE CENTRE CULTUREL ALBAN-MINVILLE Toulouse

A DAY IN A LIFE

CENTRE CULTUREL ALBAN-MINVILLE 1 Place Martin Luther King Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date :

2026-01-22 20:30:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Une journée comme une autre. Se réveiller, se lever, allumer la radio, entendre les infos… Et le monde extérieur déferler dans cet intérieur encore endormi. On a beau s’affairer à faire des crêpes ou un café, le bruit

incessant du monde toque aux paupières de l’esprit.

A partir de 8 ans.

Et le monde ne va pas bien. A day in a life nous raconte ce combat ordinaire que nous livrons tous, pour tenter de conserver un espace d’insouciance malgré la catastrophe qui arrive 12 .

English :

A day like any other. Waking up, getting out of bed, turning on the radio, hearing the news… And the outside world crashes into your sleeping interior. No matter how busy you are making pancakes or coffee, the incessant noise

the incessant noise of the world.

Ages 8 and up.

German :

Ein Tag wie jeder andere. Aufwachen, aufstehen, das Radio einschalten, die Nachrichten hören … Und die Außenwelt bricht in das noch schlafende Innere ein. Egal, wie sehr man sich bemüht, Pfannkuchen zu machen oder einen Kaffee zu kochen, der Lärm ist immer da

der unaufhörliche Lärm der Welt klopft an die Augenlider des Geistes.

Ab 8 Jahren.

Italiano :

Un giorno come un altro. Svegliarsi, alzarsi dal letto, accendere la radio, sentire le notizie… E poi il mondo esterno si abbatte sul vostro interno ancora addormentato. Non importa quanto siate impegnati a preparare i pancake o il caffè, il rumore incessante

il rumore incessante del mondo.

Adatto ai bambini dagli 8 anni in su.

Espanol :

Un día como cualquier otro. Despertarse, salir de la cama, encender la radio, escuchar las noticias… Y entonces el mundo exterior se estrella contra tu interior aún dormido. No importa lo ocupado que estés haciendo tortitas o café, el ruido incesante

el incesante ruido del mundo.

Adecuado para niños a partir de 8 años.

