A découverte des trésors de la Guadeloupe plage du souffleur Port-Louis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:30:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-19T14:30:00 – 2025-09-19T18:00:00

La mangrove de Port-Louis, la plus grande des Caraïbes, est un patrimoine paysager vital.

Pourquoi la préserver ? Elle protège le littoral de l’érosion et des tempêtes, agit comme un « puits de carbone » pour lutter contre le changement climatique et sert de nurserie pour de nombreuses espèces marines, soutenant ainsi la pêche.

Qui y vit ? Sa biodiversité est remarquable. Sa flore se compose principalement de différentes espèces de palétuviers, tandis que sa faune est riche en oiseaux (hérons, frégates), en crustacés (crabes, huîtres) et en poissons.

La mangrove de Port-Louis, le plus grand espace de mangrove de la Caraïbe.

le Caue de Guadeloupe vous invite à la découverte de la Flore et la faune des marais de Port-Louis

Port-Louis