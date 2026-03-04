A DEEP IN A NIGHT, Lilas en scène, Les Lilas

A DEEP IN A NIGHT Vendredi 20 mars, 18h00 Lilas en scène Seine-Saint-Denis

Entrée libre

A DEEP IN A NIGHT

La thématique de A DEEP IN A NIGHT est la traversée du désert personnel. Comment les évènements se Transforment en expérience au fil du temps, nous permettent d’accéder à une voyance que l’on pourrait nommer Intuition. Et si la véritable voyance s’inscrivait dans notre prédiction à choisir un chemin plutôt qu’un autre ? Avoir pris des mauvais chemins nous préserve peut-être d’une partie des atavismes ? Ou pas ? Le destin, n’est-il pas un autre mot pour dire injonction ? LE DEEP fuit tout autant qu’il avale son histoire et ses événements. La traversée des ruines va lui offrir le temps de l’analyse et de la contemplation. Traverser plutôt que contourner. L’oubli promettant de répéter l’histoire, ad-nauseam. La mémoire est son avenir voyant et lucide.

C’est cette introspection qui s’ouvre à lui après avoir fui.

LE DEEP est-il coupable ? Coupable de son père, de sa mère, de ses frères, de ses sœurs, de son gendarme, de son toxico, de la profondeur de la mer Méditerranée ? Du monde?

LE DEEP est un prisme qui permet de coller directement aux réalités sociales intimes et politiques. Mais pour se faire, et afin de faire théâtre il est accompagné dans sa quête par le personnage de FATE

La pièce est un dialogue entre deux personnages, plus précisément entre les deux parties d’un même être : LE DEEP et FATE. Est il un destin, un double imaginaire, un bourreau, une IA, un dj, un troubadour, un dieu, son fasciste intérieur, sa conscience ? Mystérieusement masqué Il est tout ça à la fois.

ls parlent, ils évoquent le passé, ses parents, sa famille, sa ville, le monde. Ils sont parts de dieux et diables, les pluriels et les uniques qui sont l’amas d’une même chair.

Lilas en scène 23b rue Chassagnolle, 93260 Les Lilas Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Cette Cie Là Antony Quenet A DEEP OEDIPE

Photo thomas Schneider