A défaut d’espérer

Dôme de l’Ozon Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28

✨Le Dôme est enfin inauguré, place à la nouvelle saison des spectacles 2026 !

La classe de première bac spécialité cirque vous présente ️ À défaut d’espérer. Un spectacle où le cirque, la danse et la poésie racontent la lutte entre contrainte et liberté.

Mise en piste Eric Mezino

Assistante à la mise en piste Marusia Coman

Création musicale Andres Rodriguez Bravo

Rendez-vous vendredi 27 et samedi 28 mars à 20h30 au Dôme de l’Ozon .

Dôme de l’Ozon Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : A défaut d’espérer

L’événement A défaut d’espérer Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne