A défaut d’espérer Châtellerault
A défaut d’espérer Châtellerault vendredi 27 mars 2026.
A défaut d’espérer
Dôme de l’Ozon Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-27 2026-03-28
✨Le Dôme est enfin inauguré, place à la nouvelle saison des spectacles 2026 !
La classe de première bac spécialité cirque vous présente ️ À défaut d’espérer. Un spectacle où le cirque, la danse et la poésie racontent la lutte entre contrainte et liberté.
Mise en piste Eric Mezino
Assistante à la mise en piste Marusia Coman
Création musicale Andres Rodriguez Bravo
Rendez-vous vendredi 27 et samedi 28 mars à 20h30 au Dôme de l’Ozon .
Dôme de l’Ozon Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : A défaut d’espérer
L’événement A défaut d’espérer Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne