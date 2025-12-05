A demain j’espère théâtre Mediathèque Les Mots de la Loue du Pays de Quingey Quingey

A demain j’espère théâtre

Mediathèque Les Mots de la Loue du Pays de Quingey 15 rue des salines Quingey Doubs

Début : 2025-12-05 18:30:00

Quand le sport inspire le théâtre

Auteur, metteur en scène, conférencier, dramaturge, anthropopoète, oraliteur, comédien, musicien intuitif, artiste performer polymorphe et fondateur du Cercle du Chaos, Laurent Castel vous convie à une rencontre expérimentale sociale et philosophique, immersive et interactive autour de son livre Destinée dans lequel il explique le chemin qui l’a conduit à vouer sa vie au hasard au moyen de cocottes en papier.

Une tentative de transformation par capillarité pour se débarrasser des questions du déterminisme et du consentement. Une plongée dans le Soi de Laurent Castel qui parle au Nous . Un pari de rencontre pour changer de vie.

Mediathèque Les Mots de la Loue du Pays de Quingey 15 rue des salines Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 63 88 57 lesmotsdelaloue.mediatheque@gmail.com

