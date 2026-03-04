A demain mon amour, Cinéma LUX, Caen

A demain mon amour Vendredi 20 mars, 21h00 Cinéma LUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T21:00:00+01:00 – 2026-03-20T22:32:00+01:00

Fin : 2026-03-20T21:00:00+01:00 – 2026-03-20T22:32:00+01:00

Présentation du film par Monique Pinçon-Charlot

Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=Y31EW »}]

Festival altérités – Monique et Michel Pinçon-Charlot, sociologues de la grande bourgeoisie, passent beaucoup de temps dans leur pavillon fleuri de banlieue parisienne. Ils s’aiment depuis plus de … Cinéma LUX A demain mon amour