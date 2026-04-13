À deux, c’est mieux !, Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois

À deux, c’est mieux ! Mercredi 15 avril, 15h00 Espace Georges Simenon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:38:00+02:00

Fin : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:38:00+02:00

Suivie d’un atelier pour créer son memory avec les duos du film (gratuit sur réservation obligatoire – 01 48 94 74 64 / theatre-cinema-simenon@rosnysousbois.fr)

Espace Georges Simenon Place Carnot, Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1233#showmovie?id=SP2KY »}] [{« link »: « mailto:theatre-cinema-simenon@rosnysousbois.fr »}]

Ciné-atelier – À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expériences… Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et spécialement conçue pour les plus jeune… espace georges simenon À deux