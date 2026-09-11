AGENDA · Hérault
A deux c’est mieux …???! LA GERBE, Montpellier (Hérault) Hérault
dimanche 6 décembre 2026 · LA GERBE, Montpellier (Hérault) · Hérault
Informations pratiques
A deux c’est mieux …???! LA GERBE, Montpellier (Hérault) Hérault Dimanche 6 décembre, 16h30
Emily Przeniczka et Tom Torel nous présentent un divertissement à deux voix sur les miracles, merveilles, affres et dérives du couple et de la relation amoureuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-06T16:30:00.000+01:00
Fin : 2026-12-06T18:00:00.000+01:00
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LA GERBE, Montpellier (Hérault) 19 rue Chaptal – Montpellier Hérault
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