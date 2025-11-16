À Deux Pas d’Ici Le P’tit Salon des Activités Touristiques Anse Vata Nouméa

À Deux Pas d’Ici Le P’tit Salon des Activités Touristiques

Anse Vata 61 promenade Roger Laroque Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

Rendez-vous le dimanche 16 novembre de 9h à 18h à l’Aquarium des Lagons !

+687 050515 contact@sudtourisme.nc

English :

See you on Sunday, November 16 from 9am to 6pm at the Aquarium des Lagons!

German :

Wir treffen uns am Sonntag, dem 16. November, von 9 bis 18 Uhr im Aquarium des Lagons!

Italiano :

Ci vediamo domenica 16 novembre dalle 9.00 alle 18.00 all’Aquarium des Lagons!

Espanol :

Nos vemos el domingo 16 de noviembre, de 9.00 a 18.00 horas, en el Aquarium des Lagons

