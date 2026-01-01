À Deux Pas D’Ici Plus carte blanche à Alice Sibbille Théatre du Passeur Le Mans

À Deux Pas D’Ici Plus carte blanche à Alice Sibbille

Théatre du Passeur 88 Rue de la Rivière Le Mans Sarthe

Tarif : 10 EUR

Date et horaire :

Début : 2026-01-31 17:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00



2026-01-31 2026-02-01

À deux pas d’ici est un témoignage sensible sur l’exil vu par un enfant. Une histoire de transmission, d’amitié et d’identités, où le récit intime devient universel. Mise en scène et en voix Imène Sebaha. Textes Nadia Boukhalfa et Alice Sibbille.

Une nuit d’écriture pour offrir une tranche de vie à la postérité.

Mise en scène et mise en voix par Imène Sebaha.

La carte blanche est l’occasion d’inviter Alice Sibbille à prendre la plume sur tous ces sujets qui, par nature, l’animent et la font aller et écrire vers et pour l’autre.

Le texte est signé par Nadia Boukhalfa et Alice Sibbille. .

Théatre du Passeur 88 Rue de la Rivière Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 76 65 82

English :

À deux pas d?ici is a sensitive account of exile as seen through the eyes of a child. A story of transmission, friendship and identity, where the intimate becomes universal. Directed by Imène Sebaha. Texts by Nadia Boukhalfa and Alice Sibbille.

