A deux pas Salon du livre Médiathèque L’Atelier des mots – Sixt-sur-Aff

A deux pas Salon du livre

Médiathèque L’Atelier des mots – 36 Rue Onffroy de la Rosière Sixt-sur-Aff Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Ateliers

Rencontres

Dédicaces

Librairie éphémère

En présence de Cécile Basecq, Fabienne Orcasberro, Pauline Lemée, Roxane Compoy, Léna Mazilu, Régie Delanoë, Benjamin Keltz et les éditions du coin de la Rue. .

Médiathèque L’Atelier des mots – 36 Rue Onffroy de la Rosière Sixt-sur-Aff 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 70 04 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement A deux pas Salon du livre Sixt-sur-Aff a été mis à jour le 2026-02-25 par OT PAYS DE REDON