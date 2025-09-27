A dimanche, au Parc Urbain de Sainte-Marie Sainte Marie Nouméa
Un dimanche par mois, la ville de Nouméa vous invite à terminer le weekend avec une découverte artistique …
Sainte Marie Parc Urbain de Sainte Marie Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15
English :
One Sunday a month, the city of Nouméa invites you to end the weekend with an artistic discovery?
German :
An einem Sonntag im Monat lädt die Stadt Nouméa Sie dazu ein, das Wochenende mit einer künstlerischen Entdeckung zu beenden?
Italiano :
Una domenica al mese, la città di Nouméa vi invita a concludere il fine settimana con una scoperta artistica?
Espanol :
Un domingo al mes, la ciudad de Numea le invita a terminar el fin de semana con un descubrimiento artístico..
