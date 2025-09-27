A dimanche, au Parc Urbain de Sainte-Marie Sainte Marie Nouméa

A dimanche, au Parc Urbain de Sainte-Marie Sainte Marie Nouméa samedi 27 septembre 2025.

A dimanche, au Parc Urbain de Sainte-Marie

Sainte Marie Parc Urbain de Sainte Marie Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 16:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Un dimanche par mois, la ville de Nouméa vous invite à terminer le weekend avec une découverte artistique …

.

Sainte Marie Parc Urbain de Sainte Marie Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 27.31.15

English :

One Sunday a month, the city of Nouméa invites you to end the weekend with an artistic discovery?

German :

An einem Sonntag im Monat lädt die Stadt Nouméa Sie dazu ein, das Wochenende mit einer künstlerischen Entdeckung zu beenden?

Italiano :

Una domenica al mese, la città di Nouméa vi invita a concludere il fine settimana con una scoperta artistica?

Espanol :

Un domingo al mes, la ciudad de Numea le invita a terminar el fin de semana con un descubrimiento artístico..

L’événement A dimanche, au Parc Urbain de Sainte-Marie Nouméa a été mis à jour le 2025-09-20 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie