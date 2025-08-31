À DIMANCHE ! Nouméa
À DIMANCHE ! Nouméa dimanche 31 août 2025.
À DIMANCHE !
Parc de l’Anse Vata Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31 16:00:00
fin : 2025-08-31 17:00:00
Date(s) :
2025-08-31
Ce 31 août, le trio acoustique Yenu se produira sur le deck du nouveau parc de loisirs de l’Anse Vata, sur le site de l’ancienne polyclinique !
.
Parc de l’Anse Vata Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 96.98.79 jocelyne.avril@ville-noumea.nc
English :
This August 31st, the acoustic trio Yenu will be performing on the deck of the new Anse Vata leisure park, on the site of the former polyclinic!
German :
Am 31. August wird das Akustiktrio Yenu auf dem Deck des neuen Freizeitparks Anse Vata auf dem Gelände der ehemaligen Poliklinik auftreten!
Italiano :
Il 31 agosto, il trio acustico Yenu si esibirà sul ponte del nuovo parco divertimenti di Anse Vata, sul sito dell’ex policlinico!
Espanol :
Este 31 de agosto, el trío acústico Yenu actuará en la cubierta del nuevo parque de ocio de Anse Vata, en el emplazamiento de la antigua policlínica
L’événement À DIMANCHE ! Nouméa a été mis à jour le 2025-08-22 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie