À DIMANCHE ! Nouméa

À DIMANCHE ! Nouméa dimanche 31 août 2025.

À DIMANCHE !

Parc de l’Anse Vata Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 16:00:00

fin : 2025-08-31 17:00:00

Date(s) :

2025-08-31

Ce 31 août, le trio acoustique Yenu se produira sur le deck du nouveau parc de loisirs de l’Anse Vata, sur le site de l’ancienne polyclinique !

Parc de l’Anse Vata Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 96.98.79 jocelyne.avril@ville-noumea.nc

English :

This August 31st, the acoustic trio Yenu will be performing on the deck of the new Anse Vata leisure park, on the site of the former polyclinic!

German :

Am 31. August wird das Akustiktrio Yenu auf dem Deck des neuen Freizeitparks Anse Vata auf dem Gelände der ehemaligen Poliklinik auftreten!

Italiano :

Il 31 agosto, il trio acustico Yenu si esibirà sul ponte del nuovo parco divertimenti di Anse Vata, sul sito dell’ex policlinico!

Espanol :

Este 31 de agosto, el trío acústico Yenu actuará en la cubierta del nuevo parque de ocio de Anse Vata, en el emplazamiento de la antigua policlínica

L’événement À DIMANCHE ! Nouméa a été mis à jour le 2025-08-22 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie