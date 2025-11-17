A distance – Visioconférence exclusive : Découvrez les opportunités de l’industrie à Mauges Communauté ! Beaupréau-en-Mauges – Agence BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges

A distance – Visioconférence exclusive : Découvrez les opportunités de l’industrie à Mauges Communauté ! Lundi 17 novembre, 09h00 Beaupréau-en-Mauges – Agence BEAUPREAU Maine-et-Loire

Dans le cadre de la Semaine des Métiers de l’Industrie du 17 au 21 Novembre 2025, participez à une visioconférence intéractive pour découvrir les métiers passionnants de l’industrie sur le territoire de Mauges Communauté. Vous êtes désireux d’explorer de nouvelles opportunités de carrière et de rencontrer des employeurs et partenaires locaux, c’est l’occasion unique ! Rendez-vous le lundi 17 novembre à 10h00 !

Notre objectif est de renforcer l’attractivité de l’industrie et de ses métiers, de p

