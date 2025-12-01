A Domicile Bal contributif Rue de l’église Plounéour-Brignogan-plages

A Domicile Bal contributif

Rue de l’église Kastell Mor Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:30:00

2025-12-13

Les 13 et 14 décembre

À Domicile vous invite à participer à un bal contributif avec Alexandre Tessier ! !

Le principe est simple

– Le samedi Alexandre Tessier proposera aux personnes volontaires des expériences dansées et des outils chorégraphiques.

– Le dimanche les participant.e.s de l’atelier de la veille transmettront ce gai savoir à d’autres habitants. Ainsi, un bal semi-improvisé prendra forme de manière enjouée et ludique.

Atelier le samedi 13 déc. de 10h à 17h / Bal le dimanche 14 déc. de 16h à 18H

À la salle Kastell Mor de Plounéour Brignogan Plages

La participation est gratuite et ouverte à tous et toutes

Au cours de cet atelier, nous expérimenterons, à partir d’outils de composition de la chorégraphe Trisha Brown, d’exercices de composition instantanée, mais aussi de danses folkloriques, des façons de bouger ensemble (ou pas), de proposer, de répondre, d’improviser, de s’inspirer, de copier, … L’idée sera, comme la dernière fois, de vous donner des outils pour construire vos propres danses en deuxième partie d’atelier, que vous pourrez transmettre au public du bal le lendemain, et ainsi créer dans la joie et la bonne humeur ! Je vous invite à préparer à l’avance des musiques qui vous plaisent ou que vous trouvez intéressantes pour cet exercice. Alexandre Tessier .

Rue de l’église Kastell Mor Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 24 72 86 45

