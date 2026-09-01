À Domicile – Semaine de Création avec A. Spirli et Les Assemblées Mobiles Maison communale Guissény

Informations pratiques

Guissény

À Domicile – Semaine de Création avec A. Spirli et Les Assemblées Mobiles

Maison communale 7b rue du Chanoine Etienne Rannou Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-24 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette semaine orchestrée par les artistes A. Spirli, Marjorie Burger-Chassignet et Galaad Le Goaster sera l’occasion pour les participant.e.s d’explorer le mouvement, de fabriquer et manipuler des objets sonores, d’expérimenter à plusieurs au dehors, en bord de mer, avec le soutien des éléments, des reliefs, des matières environnantes. Et de manière ludique et enjouée, dessiner ensemble les contours d’une proposition présentée au public en fin de semaine. .

Maison communale 7b rue du Chanoine Etienne Rannou Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 24 72 86 45

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English :

L’événement À Domicile – Semaine de Création avec A. Spirli et Les Assemblées Mobiles Guissény a été mis à jour le 2026-09-09 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne