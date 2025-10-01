À dos d’escargot Bibliothèque Toni Morrison PARIS

À dos d’escargot Bibliothèque Toni Morrison PARIS mercredi 1 octobre 2025.

La conteuse Violaine ROBERT

nous racontera des histoires et des chansons de pays lointains, des aventures

racontées dans des langues différentes, des sonorités du bout du monde…

Attachez vos ceintures, nous partons en voyage !

Nous irons loin nous dégourdir les oreilles, et ce voyage se fera le plus

simplement du monde, à dos d’escargot, à dos de mots.

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans.

Une belle invitation au voyage avec ce conte musical pour les tout-petits.

Le mercredi 01 octobre 2025

de 10h30 à 11h00

gratuit

Inscriptions ouvertes à partir du 18 septembre.

Public tout-petits.

Bibliothèque Toni Morrison 20 bis avenue Parmentier 75011 PARIS

+33155283015 bibliotheque.parmentier@paris.fr