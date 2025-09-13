a faire Nort-sur-Erdre
a faire Nort-sur-Erdre samedi 13 septembre 2025.
Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2025-09-13
fin : 2025-10-12
2025-09-13
Festival Poly’Event
En Erdre et Gesvres programmation à venir .
Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 72 12 71 contact@centre-polyglotte.eu
English :
Poly?Event Festival
German :
Poly?Event-Festival
Italiano :
Festival Poly?Event
Espanol :
Festival Poly?Event
