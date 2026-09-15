A faire peur ! Rue du Château Pau

Informations pratiques

Pau

A faire peur !

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:30:00

fin : 2026-11-15 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Si le musée nous évoque aujourd’hui le beau ou l’harmonie, à la Renaissance, les premières collections des cabinets de curiosités regorgeaient de pièces singulières, étranges, qui éveillaient la curiosité et excitaient la fascination. L’exposition destinée en priorité aux familles, se découvre à la lueur de lumières artificielles, pour frissonner et laisser place à l’imaginaire.

Une visite idéale pour les familles pendant les vacances de Toussaint ! .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : A faire peur !

L’événement A faire peur ! Pau a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau