A fashionable nightclub Camping le Brin d’Amour Les Eyzies

Mercredi 23 juillet, 18h00 Camping le Brin d'Amour Dordogne

Concert gratuit et ouvert à l’ensemble du camping !

Début : 2025-07-23T18:00:00 – 2025-07-23T19:00:00

Fin : 2025-07-23T18:00:00 – 2025-07-23T19:00:00

A fashionable nightclub est une performance de musique électronique live du musicien et compositeur Jean-Basile Sosa.

Ni house music ni techno — mais qui s’en inspire cependant —, ce projet est une invitation ouverte à la lisière de musiques électroniques alternatives et non conventionnelles…

Ce concert de l’Été culturel en Nouvelle Aquitaine est une belle occasion de montrer que les musiques contemporaines peuvent être beaucoup plus accessibles que ce que l’on pourrait en penser de prime abord.

https://youtu.be/-Se8oT8UhdI

©Jean-Basile Sosa