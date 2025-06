A FILETTA – PALAIS FESCH MUSEE DES BEAUX-ARTS Ajaccio

A FILETTA – PALAIS FESCH MUSEE DES BEAUX-ARTS Ajaccio dimanche 27 juillet 2025

A FILETTA Début : 2025-07-27 à 21:00. Tarif : – euros.

VILLE D’AJACCIO / PALAIS FESCH PRÉSENTE : A FILETTAConcert A FilettaBiographie“A Filetta est devenu l’un des premiers groupes patrimoniaux de la tradition corse grâce à sa ténacité, son savoir de la polyphonie corse et surtout son renouvellement, son ouverture du répertoire insulaire aux vents du large…” (Libération).La musique d’A Filetta est une traversée… Une proposition vocale polyphonique contemporaine exigeante, audacieuse, issue d’une puissante tradition orale.C’est en 1978 que de très jeunes gens – parfois adolescents, mus par une volonté farouche de contribuer à la sauvegarde d’un patrimoine oral en plein déclin – se sont mis en route… et leur route aura été longue, parfois sinueuse mais jalonnée de découvertes et de rencontres exceptionnelles. Les chanteurs avouent d’ailleurs volontiers que « la rencontre » est inscrite dans leur ADN musical. C’est ce qui explique probablement qu’ils n’aient pas voulu circonscrire leur voyage au périmètre de leurs racines : poussés par les rivages d’une tradition reçue en héritage, ils se sont très vite ouverts à d’autres : autres territoires, autres disciplines, autres artistes.Une musique au service d’une vision du monde rejetant sans ambiguïté tout repli identitaire et dont la philosophie pourrait se résumer à ce bel aphorisme de René Char : « Les plus pures récoltes sont semées dans un sol qui n’existe pas ; elles éliminent la gratitude et ne doivent qu’au printemps ».A Filetta est formé de : Jean-Claude Acquaviva, François Aragni, Jean-Do Bianco, Petr’Antò Casta, Paul Giansily, Maxime VuillamierPrésentation du concert Titre : Corsic’amen, lumière et ténèbres dans les jardins de la liturgie Corse.Dans ce programme de chants sacrés, A Filetta donne à entendre des polyphonies à cappella jalonnant depuis des temps immémoriaux, la vie religieuse dans l’île. Des chants les plus archaïques de la tradition orale jusqu’aux propositions écrites les plus contemporaines, ils mettent en relief une mémoire de la lumière, celle de l’espérance tout en rappelant que notre condition d’homme réside dans notre capacité à nous élever par delà les ténèbres…

PALAIS FESCH MUSEE DES BEAUX-ARTS 50-52 RUE FESCH 20000 Ajaccio 2A