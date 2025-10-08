À fleur d’âmes Joué-lès-Tours

À fleur d’âmes Joué-lès-Tours mercredi 8 octobre 2025.

À fleur d’âmes

Rue de Verdun Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Début : Mercredi 2025-10-08 14:00:00
fin : 2025-10-15 18:00:00

Début : Mercredi 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-15 18:00:00

Date(s) :

2025-10-08

Afin de promouvoir notre association jocondienne « L’Espace Saint-Léger », nous souhaitons, à travers cette exposition, mettre en valeur nos œuvres. Leurs styles variés, portés par le travail, la sensibilité et la personnalité de chacun, traduisent notre vision des scènes représentées. Ils illustrent l’étendue de nos recherches artistiques dans l’art de la peinture, quelles que soient les techniques utilisées huile, acrylique, pinceau, couteau… sans oublier d’autres accessoires tels que le chiffon, l’éponge, ou encore d’autres outils inattendus. .

English :

To promote our Jocondian association « L?Espace Saint-Léger », we’d like to use this exhibition to showcase our work. Their varied styles, inspired by the work, sensitivity and personality of each artist, reflect our vision of the scenes depicted.

German :

Um unseren jokondischen Verein « L’Espace Saint-Léger » zu fördern, möchten wir mit dieser Ausstellung unsere Werke zur Geltung bringen. Ihre unterschiedlichen Stile, die von der Arbeit, der Sensibilität und der Persönlichkeit jedes Einzelnen getragen werden, spiegeln unsere Sicht auf die dargestellten Szenen wider.

Italiano :

Al fine di promuovere la nostra associazione locale « L’Espace Saint-Léger », vorremmo utilizzare questa mostra per presentare i nostri lavori. I loro stili diversi, ispirati dal lavoro, dalla sensibilità e dalla personalità di ciascun artista, riflettono la nostra visione delle scene rappresentate.

Espanol :

Con el fin de promover nuestra asociación local « L’Espace Saint-Léger », nos gustaría aprovechar esta exposición para mostrar nuestro trabajo. Sus estilos variados, inspirados en el trabajo, la sensibilidad y la personalidad de cada artista, reflejan nuestra visión de las escenas representadas.

