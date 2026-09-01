A fleur de sel L’Estran, Place Carnot Marennes-Hiers-Brouage
jeudi 24 septembre 2026 · L'Estran, Place Carnot · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
A fleur de sel
L’Estran, Place Carnot Cinéma l’estran Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24 21:45:00
Date(s) :
2026-09-24
Pour ouvrir sa nouvelle saison culturelle, le service culturel de la commune vous invite à découvrir « À fleur de sel », un spectacle musical dessiné sensible et poétique, le jeudi 24 septembre à 20h30 à l’Estran.
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L’Estran, Place Carnot Cinéma l’estran Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine culture@marennes.fr
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English :
To kick off its new cultural season, the town’s cultural department invites you to %E0 discover %AB %C0 Fleur de Sel %BB, a sensitive and poetic musical performance, on Thursday, September 24, at 8:30 p.m. at L’Estran.
L’événement A fleur de sel Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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