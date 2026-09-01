A fleur de sel L’Estran, Place Carnot Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

A fleur de sel

L’Estran, Place Carnot Cinéma l’estran Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24 21:45:00

Date(s) :

2026-09-24

Pour ouvrir sa nouvelle saison culturelle, le service culturel de la commune vous invite à découvrir « À fleur de sel », un spectacle musical dessiné sensible et poétique, le jeudi 24 septembre à 20h30 à l’Estran.

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L’Estran, Place Carnot Cinéma l’estran Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine culture@marennes.fr

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English :

To kick off its new cultural season, the town’s cultural department invites you to %E0 discover %AB %C0 Fleur de Sel %BB, a sensitive and poetic musical performance, on Thursday, September 24, at 8:30 p.m. at L’Estran.

L’événement A fleur de sel Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes