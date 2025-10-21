A fleur de sens Baleyssagues
A fleur de sens Baleyssagues mardi 21 octobre 2025.
Domaine les Hauts de Riquets Baleyssagues Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-21
2025-10-21
Atelier sensoriel et créatif en pleine nature, une marche lente et attentive. Une approche sensorielle les yeux bandés, des explications olfactives et tactiles. Et un temps de création libre (dessin, écriture, pour prolonger la rencontre avec une plante). .
Domaine les Hauts de Riquets Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 28 54 37
