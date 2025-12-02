À Flot d’airain – Le Voyage en hiver Nantes Centre et Quartiers Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-02 09:00 – 21:00

Gratuit : oui Tout public

Depuis la première édition du Voyage en hiver, Dominique Blais met en mouvement le son des clochers de la ville à la façon d’un souffle traversant l’espace urbain, longeant le fleuve d’est en ouest, et reprenant la topographie de la ville-port.À proximité des églises concernées, l’artiste a investi les ponts et les grues attenantes pour y installer des haut-parleurs et ainsi amplifier les sonneries des édifices religieux. La Loire jouait un rôle de réflecteur, de miroir, pour réverbérer le son et intensifier la propagation de l’oeuvre. Cette année, pour l’Acte IV de l’oeuvre, les sites de réverbération se déplaceront du lit de la Loire pour investir celui de l’Erdre, en créant une interconnexion entre le fleuve et son affluent. La vague sonore reprend un fil plus étroit, soulignant la cartographie de la rivière souterraine (écluse Saint-Félix, abords du Lieu Unique, cours Saint-Pierre et Saint-André, tunnel du canal Saint-Félix). Points d’écoute et horaires :Les cloches sonnent toutes les heures de 9h à 21h aux emplacements suivants : Passerelle Victor-Schoelcher, Pont Haudaudine, Pont Général Audibert, Écluse Saint-Félix, Lieu Unique, Porte Saint-Pierre, Quai Ceineray, Pont Saint-Mihiel Temps forts :- Bourdon de l’Abbaye Royale de Fontevraud à 13h, 17h et 18h : Quai Ceineray- Concertos à 13h13, 17h17 et 18h18 : Place du Change, Place Sainte-Croix, Place Félix-Fournier, Lieu Unique, Passerelle Schoelcher, Pont Haudaudine.- Cloches de l’Abbaye royale de Fontevraud à 13h30, 17h30 et 18h30 : Douves du Château des ducs de Bretagne Tous les jours du 22 novembre 2025 au 4 janvier 2026 Découvrez le programme complet du Voyage en Hiver

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000