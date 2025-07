A flots ! Balade contée en canoë Royère-de-Vassivière

Pagayez au rythme des légendes…

Et si la rivière devenait le théâtre vivant des contes et merveilles d’autrefois ?

Partez pour une aventure unique en canoë, guidé par le calme du lac.. et la voix envoûtante d’une conteuse.

Au fil de l’eau, entre clapotis et chants d’oiseaux, laissez-vous emporter par des récits oubliés, des histoires de la forêt, des créatures mystérieuses et des héros d’un autre temps.

Un voyage sensoriel, poétique et inoubliable, où chaque coup de pagaie ouvre une nouvelle page d’imaginaire.

Pour petits et grands rêveurs.

Laissez le lac vous raconter ses secrets…

Activité en partenariat entre le CKE et Capucine Berthon (conteuse).

Pré-requis

À partir de 6 ans, savoir nager au minimum 20 m et s’immerger, muni d’une brassière de sécurité, ne pas présenter de contre-indication à la pratique des sports nautiques

Prévoir des affaires de change & protection solaire .

Broussas Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 61 15 81 ckeymoutiers@gmail.com

