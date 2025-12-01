À fond les manettes 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen

À fond les manettes

Un jeu, une contrainte et une mission imaginer en 2 heures top chrono la manette la plus adaptée à une situation donnée !

Connaissez-vous Makey Makey ? Grâce à ce circuit imprimé connectable très simple d’utilisation, n’importe quel objet du quotidien devient un clavier ou une manette de jeu vidéo. Une banane devient une barre d’espace, un seau d’eau une flèche de direction, … même un simple dessin au crayon à papier peut devenir interactif.

Voilà de quoi laissez parler votre créativité… et trouver des solutions aux problématiques du quotidien ! Tiens, et si l’on créait une manette qui permet de jouer avec notre tête ou nos pieds plutôt qu’avec nos mains, de faire passer un jeu du mode solo au format collaboratif ?

Pour relever ce défi, inscrivez-vous dès maintenant, c’est gratuit ! .

English : À fond les manettes

A game, a constraint and a mission: to design the controller best suited to a given situation in 2 hours flat!

German : À fond les manettes

Ein Spiel, ein Zwang und eine Aufgabe: Denke dir in zwei Stunden unter Zeitdruck den Controller aus, der am besten zu einer bestimmten Situation passt!

Italiano :

Un gioco, un vincolo e una missione: progettare il controller più adatto a una determinata situazione in 2 ore nette!

Espanol :

Un juego, una restricción y una misión: ¡diseñar el mando que mejor se adapte a una situación determinada en 2 horas!

