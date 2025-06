« A fond les manettes ! » Bellou sur Huisne Rémalard en Perche 1 juillet 2025 07:00

Orne

« A fond les manettes ! » Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-01

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-07-01

Venez essayer les PS4 pro, Xbox Serie, Nintendo Switch, tenter la réalité virtuelle…

Sans réservation, en fonction de la disponibilité lors de votre venue. Attention pas de jeux vidéo le lundi !

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche le mardi de 15h à 19h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Venez essayer les PS4 pro, Xbox Serie, Nintendo Switch, tenter la réalité virtuelle…

Sans réservation, en fonction de la disponibilité lors de votre venue. Attention pas de jeux vidéo le lundi !

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche le mardi de 15h à 19h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

English : « A fond les manettes ! »

Video game consoles are back for the summer! Come and try a PS4 pro with virtual reality headset to immerse yourself in the graphic and gaming universe, an Xbox one X or a Nintendo Switch. Retro games will also be available on the Super Nintendo!

Practical: at the media library Le Passage at 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche on Tuesday from 3pm to 7pm, on Wednesday from 9am to 12pm and from 2pm to 5pm, on Friday from 3pm to 7pm and on Saturday from 9am to 12pm and from 2pm to 4pm free.

German :

Probieren Sie die PS4 pro, Xbox Serie, Nintendo Switch aus und erleben Sie die virtuelle Realität…

Ohne Reservierung, je nach Verfügbarkeit bei Ihrem Besuch. Achtung: Montags keine Videospiele!

Praktische Informationen: in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche dienstags von 15 bis 19 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, freitags von 15 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.

Italiano :

Venite a provare PS4 pro, Xbox Series, Nintendo Switch e a sperimentare la realtà virtuale…

Non è necessaria la prenotazione, la disponibilità è soggetta al momento della visita. Attenzione: niente videogiochi il lunedì!

Informazioni pratiche: presso la biblioteca multimediale Le Passage al 2 bis di rue de l’Huisne a Rémalard en Perche il martedì dalle 15.00 alle 19.00, il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, il venerdì dalle 15.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

Espanol :

Ven a probar la PS4 pro, Xbox Serie, Nintendo Switch y prueba la realidad virtual…

No se requiere reserva, sujeto a disponibilidad en el momento de su visita. Atención: ¡los lunes no hay videojuegos!

Información práctica: en la mediateca Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, en Rémalard en Perche, los martes de 15:00 a 19:00, los miércoles de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00, los viernes de 15:00 a 19:00 y los sábados de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00.

L’événement « A fond les manettes ! » Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-06-16 par OT CdC Coeur du Perche