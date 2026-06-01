À FORCE DE BRAS TONY MOGGIO RELIE L’ATLANTIQUE À LA MÉDITERRANÉE Roubia mardi 23 juin 2026.

Roubia

À FORCE DE BRAS TONY MOGGIO RELIE L’ATLANTIQUE À LA MÉDITERRANÉE

Roubia Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Ancien rugbyman professionnel devenu tétraplégique, Tony Moggio se lance le défi sportif de relier sur un vélo adapté les 700 km que séparent Royan (33) de Sète (34) via la véloroute du canal des Deux Mers. Sont attendus au départ de chacune des 13 étapes des volontaires, associations et sportifs locaux pour l’accompagner sur les premiers kilomètres.

Le 23 juin Roubia Béziers

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Roubia 11200 Aude Occitanie

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English :

A former professional rugby player who is now quadriplegic, Tony Moggio is taking on the athletic challenge of cycling the 700 km separating Royan (33) from Sète (34) on an adapted bike via the Canal des Deux Mers bike route. Volunteers, organizations, and local athletes are expected at the start of each of the 13 stages to accompany him for the first few kilometers.

June 23: Roubia Béziers

L’événement À FORCE DE BRAS TONY MOGGIO RELIE L’ATLANTIQUE À LA MÉDITERRANÉE Roubia a été mis à jour le 2026-06-11 par