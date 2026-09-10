« À grand renfort d’eau ! », Musée Girodet, Montargis

Informations pratiques

« À grand renfort d’eau ! » Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Musée Girodet Loiret

Dans les salles du musée, puis dans la galerie vitrée du musée à compter de 16h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Toute la journée, Nadège Raineteau (la Petite RaiNe) déambulera dans le musée pour aquareller les visiteurs sur le vif ! Elle réalisera également la réplique d’une œuvre à l’aquarelle sous vos yeux dans la galerie vitrée du musée à partir de 16 h. Profitez-en pour échanger avec elle sur ses outils et sa technique !

Musée Girodet 2 Rue du Faubourg de la Chaussee, 45200 Montargis, France Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire 0238980781 https://www.musee-girodet.fr Anne-Louis Girodet (oeuvres et correspondances) ; Henry de Triqueti (fonds d’atelier). Peinture du XVIIe XVIIIe siècle. Section historique sur l’architecture et l’industrie du Montargois 1h30 de Paris par l’autoroute (A6 puis A77), et à 1h d’Orléans et d’Auxerre.

Toute la journée, Nadège Raineteau (la Petite RaiNe) déambulera dans le musée pour aquareller les visiteurs sur le vif !

© La Petite Raine