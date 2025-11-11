A graver dans sa mémoire, atelier de linogravure Qualia le Loft Parthenay

A graver dans sa mémoire, atelier de linogravure

Qualia le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Atelier de découverte de la linogravure.

Accessible aux débutants et à partir de 8 ans.

Sur réservation. .

Qualia le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 77 61 54

English : A graver dans sa mémoire, atelier de linogravure

German : A graver dans sa mémoire, atelier de linogravure

Italiano :

Espanol : A graver dans sa mémoire, atelier de linogravure

L’événement A graver dans sa mémoire, atelier de linogravure Parthenay a été mis à jour le 2025-10-29 par CC Parthenay Gâtine