À haute voix autour de Il ne m’est jamais rien arrivé Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair
mardi 11 mai 2027 · Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville · Hérouville-Saint-Clair
Informations pratiques
Hérouville-Saint-Clair
À haute voix autour de Il ne m’est jamais rien arrivé
Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-11 18:00:00
fin : 2027-05-11
Date(s) :
2027-05-11
Lecture des textes de la théâtrothèque par les élèves du Conservatoire de Caen. Entrée libre.
Lecture des textes de la théâtrothèque par les élèves du Conservatoire de Caen. Entrée libre. .
Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr
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English : À haute voix autour de Il ne m’est jamais rien arrivé
Readings from the theatre library’s collection by students from the Caen Conservatoire. Free admission.
L’événement À haute voix autour de Il ne m’est jamais rien arrivé Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité
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