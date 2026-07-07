À haute voix autour de Il ne m’est jamais rien arrivé Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

Hérouville-Saint-Clair

À haute voix autour de Il ne m’est jamais rien arrivé

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-11 18:00:00

fin : 2027-05-11

Date(s) :

2027-05-11

Lecture des textes de la théâtrothèque par les élèves du Conservatoire de Caen. Entrée libre.

Lecture des textes de la théâtrothèque par les élèves du Conservatoire de Caen. Entrée libre. .

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : À haute voix autour de Il ne m’est jamais rien arrivé

Readings from the theatre library’s collection by students from the Caen Conservatoire. Free admission.

L’événement À haute voix autour de Il ne m’est jamais rien arrivé Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité