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À haute voix autour de Il ne m’est jamais rien arrivé Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair

mardi 11 mai 2027 · Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville · Hérouville-Saint-Clair

À haute voix autour de Il ne m’est jamais rien arrivé Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

Début
mardi 11 mai 2027
Fin
mardi 11 mai 2027
Heure de début
18:00:00
Lieu
Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville
Adresse
1 Square du Théâtre
Ville
14200 Hérouville-Saint-Clair
Département
Calvados
Tarif

Hérouville-Saint-Clair

À haute voix autour de Il ne m’est jamais rien arrivé

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-11 18:00:00
fin : 2027-05-11

Date(s) :
2027-05-11

Lecture des textes de la théâtrothèque par les élèves du Conservatoire de Caen. Entrée libre.
Lecture des textes de la théâtrothèque par les élèves du Conservatoire de Caen. Entrée libre.   .

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29  renseignement@comediecaen.fr

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English : À haute voix autour de Il ne m’est jamais rien arrivé

Readings from the theatre library’s collection by students from the Caen Conservatoire. Free admission.

L’événement À haute voix autour de Il ne m’est jamais rien arrivé Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité

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