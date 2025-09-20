A HAUTE VOIX LA FAUNE ET LA FLORE DE MÉDITERRANÉE Puisserguier

A HAUTE VOIX LA FAUNE ET LA FLORE DE MÉDITERRANÉE Puisserguier samedi 20 septembre 2025.

A HAUTE VOIX LA FAUNE ET LA FLORE DE MÉDITERRANÉE

10 Boulevard Jean Jaurès Puisserguier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Découvrez des espèces fascinantes et des paysages marins à couper le souffle. Mais aussi les menaces invisibles qui la fragilisent… souvent à cause de gestes du quotidien.

Ensemble, explorons ce fabuleux monde qui se cache sous la surface !

Lily-May Duthérage est une jeune étudiante passionnée par la biologie marine depuis son plus jeune âge. La Méditerranée l’accompagnant depuis sa naissance, elle aime l’explorer et cohabiter, le temps de quelques heures, avec ses habitants les poissons. .

10 Boulevard Jean Jaurès Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 4 65 40 67 01

English :

Discover fascinating species and breathtaking seascapes. But also discover the invisible threats that undermine it… often due to everyday actions.

Together, let’s explore the fabulous world beneath the surface!

German :

Entdecken Sie faszinierende Arten und atemberaubende Meereslandschaften. Aber auch die unsichtbaren Bedrohungen, die sie schwächen… oftmals aufgrund alltäglicher Handlungen.

Lassen Sie uns gemeinsam diese fabelhafte Welt erkunden, die sich unter der Oberfläche verbirgt!

Italiano :

Scoprire specie affascinanti e paesaggi marini mozzafiato. Ma anche le minacce invisibili che le minacciano… spesso a causa di azioni quotidiane.

Esploriamo insieme il favoloso mondo che si nasconde sotto la superficie!

Espanol :

Descubra especies fascinantes y paisajes marinos sobrecogedores. Pero también las amenazas invisibles que lo minan… a menudo como resultado de acciones cotidianas.

Exploremos juntos el fabuloso mundo que se esconde bajo la superficie

L’événement A HAUTE VOIX LA FAUNE ET LA FLORE DE MÉDITERRANÉE Puisserguier a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN