A-hed ar Barzaz Breizh Salle Kerabas – MLC Kervaziou

A-hed ar Barzaz Breizh Samedi 20 décembre, 09h30 Salle Kerabas – MLC Finistère

Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-20T09:30:00 – 2025-12-20T11:30:00

Fin : 2025-12-20T09:30:00 – 2025-12-20T11:30:00

Chaque 3ème samedi du mois, 9h30-11h30, notre association propose une activité de traduction des textes du Barzhaz Breizh, afin d’apprendre de la grammaire, du vocabulaire, des tournures de phrases et de se sentir plus à l’aise à lire des textes en breton.

Gratuit, ouvert à tou.te.s

Salle Kerabas – MLC 44 Rue Pont ar Laer, 29350 Moëlan-sur-Mer Kervaziou 29350 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « ahedarbarzazbreiz@proton.me »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 83 80 63 74 »}, {« type »: « link », « value »: « https://pregomp-molan.bzh/a-hed-ar-barzaz-breiz/ »}]

Traduction des chants du Barzaz Breizh brezhoneg bzhg