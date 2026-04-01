À huis clos Théâtre, vidéo Place Charles Huguenel Valence

Valence

À huis clos Théâtre, vidéo

Place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence Drôme

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Parents accompagnateurs, abonné·e·s

des Théâtres partenaires*: 19€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

Le rappeur et poète Kery James remet en scène son personnage fétiche dans un huis clos sur la question des violences policières. Une pièce politique et haletante qui résonne avec les préoccupations de notre temps.

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Place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 71 contact@comediedevalence.com

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English :

Rapper and poet Kery James brings his favorite character back to the stage in a closed-door play about police violence. A breathless, political play that resonates with the concerns of our time.

L’événement À huis clos Théâtre, vidéo Valence a été mis à jour le 2024-07-03 par Valence Romans Tourisme