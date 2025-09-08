A jamais mon premier spectacle Redouane Bougheraba Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

A jamais mon premier spectacle Redouane Bougheraba Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement mercredi 21 janvier 2026.

A jamais mon premier spectacle Redouane Bougheraba

Mercredi 21 janvier 2026 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 39 – 39 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 20:30:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Venez découvrir Redouane Bougheraba “Mon premier spectacle »

Redouane a écumé la France, l’Europe, et les autres continents aves son spectacle on m’appelle Marseille . Il a terminé sa tournée en apothéose dans son stade, sur ses terres, au Vélodrome.

Aujourd’hui il revient avec un nouveau show.

Des anecdotes désopilantes il en a beaucoup à vous raconter, il explique son parcours, sa réalité, son aventure incroyable, ses rencontres improbables, toujours avec le même ton, déconcertant et hilarant, celui qui lui est propre, remplit d’impro.

Venez découvrir Redouane Bougheraba “Mon premier spectacle »



Juicy production en accord avec RB Limited présente ce spectacle .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and discover Redouane Bougheraba ?my first show »

German :

Kommen Sie und entdecken Sie Redouane Bougheraba ?Meine erste Show »

Italiano :

Venite a scoprire Redouane Bougheraba « Mon premier spectacle » (Il mio primo spettacolo)

Espanol :

Venga a descubrir Redouane Bougheraba « Mon premier spectacle » (Mi primer espectáculo)

L’événement A jamais mon premier spectacle Redouane Bougheraba Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille