A la balade aquarelle/ avec Agnès Dehors Malfant Blassac samedi 23 août 2025.

Blassac Haute-Loire

Début : 2025-08-23 14:30:00
2025-08-23

Parcours dans Blassac, ouvert à tous, nombre de places limité, prêt de matériel d’aquarelle.
Prolongation de l’après-midi avec l’exposition des réalisations et soirée en musique avec le duo Escale
Blassac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 08 68 41 

English :

Tour of Blassac, open to all, limited number of places, watercolor equipment on loan.
The afternoon continues with an exhibition of your work, followed by a musical evening with the Escale duo

German :

Rundgang durch Blassac, offen für alle, begrenzte Anzahl an Plätzen, Ausleihe von Aquarellmaterial.
Verlängerung des Nachmittags mit der Ausstellung der Errungenschaften und musikalischer Abend mit dem Duo Escale

Italiano :

Visita di Blassac, aperta a tutti, numero limitato di posti, attrezzatura per acquerello in prestito.
Il pomeriggio sarà prolungato da una mostra dei vostri lavori e da una serata di musica con il duo Escale

Espanol :

Recorrido por Blassac, abierto a todos, número de plazas limitado, material de acuarela disponible en préstamo.
La tarde se prolongará con una exposición de sus obras y una velada musical con el dúo Escale

