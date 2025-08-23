A la balade aquarelle/ avec Agnès Dehors Malfant Blassac
A la balade aquarelle/ avec Agnès Dehors Malfant
Blassac Haute-Loire
Parcours dans Blassac, ouvert à tous, nombre de places limité, prêt de matériel d’aquarelle.
Prolongation de l’après-midi avec l’exposition des réalisations et soirée en musique avec le duo Escale
Blassac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 08 68 41
English :
Tour of Blassac, open to all, limited number of places, watercolor equipment on loan.
The afternoon continues with an exhibition of your work, followed by a musical evening with the Escale duo
German :
Rundgang durch Blassac, offen für alle, begrenzte Anzahl an Plätzen, Ausleihe von Aquarellmaterial.
Verlängerung des Nachmittags mit der Ausstellung der Errungenschaften und musikalischer Abend mit dem Duo Escale
Italiano :
Visita di Blassac, aperta a tutti, numero limitato di posti, attrezzatura per acquerello in prestito.
Il pomeriggio sarà prolungato da una mostra dei vostri lavori e da una serata di musica con il duo Escale
Espanol :
Recorrido por Blassac, abierto a todos, número de plazas limitado, material de acuarela disponible en préstamo.
La tarde se prolongará con una exposición de sus obras y una velada musical con el dúo Escale
