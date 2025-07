À la belle étoile à l’Abbaye de Jumièges Abbaye de Jumièges Jumièges

Abbaye de Jumièges Jumièges

Début : 2025-08-30 18:30:00

fin : 2025-08-30 23:30:00

2025-08-30

Le 30 août, venez profiter d’une soirée à la belle étoile dans le site de l’Abbaye de Jumièges.

À partir de 18h30, les visiteurs d’une nuit pourront arriver sur le site et profiter des différentes animations proposées jusqu’à l’extinction des feux.

Les plus audacieux pourront aussi planter leur tente et passer la nuit sur site. (camping sur réservation via la billetterie en ligne dès le 30 juillet)

Cette année, la soirée se déroulera dans une ambiance festive et chaleureuse telle qu’on en vit sous le ciel étoilé d’Amérique du Sud ! Musique, initiation à la danse et lecture à voix haute seront au programme.

Programme

19h-20h Fanfare Orphéon Piston, fanfare de rue

20h15-21h15 Compagnie Alias Victor, lectures d’Amérique latine pour petits et grands

20h30-21h30 Dancing in the rain, initiation à la salsa et bachata

21h30-23h Soul & Tropiques, DJ set

Possibilité de se restaurer sur place grâce aux food-trucks présents

– Le Comptoir Latino

– Le Java Bali

– Caravanille

– Le bar dans les épinards

Veuillez privilégier le règlement en espèces. Un distributeur automatique se trouve en face de l’abbaye de Jumièges.

Rendez-vous à la belle étoile le samedi 30 août à partir de 18h30.

Soirée ouverte aux non-campeurs jusqu’à 23h30.

Tarifs 2 € pour le camping Gratuit pour la soirée

Réservation en ligne sur le site de l’Abbaye de Jumièges à partir du 30 juillet

Tentes et matériels non fournis.

Règlement et plan à venir.

Les animaux ne sont pas autorisés. .

abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr

