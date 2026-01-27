A la bon’heur rue Marius Moustier Fuveau

A la bon’heur

Vendredi 13 février 2026 de 20h30 à 21h45. rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 21:45:00

Date(s) :

2026-02-13

L’Auguste Théâtre présente la Bon’ Heur , Joyeux Charivari pour un cabaret détonant. 4 comédiennes chanteuses joviales et impertinentes, au look chic et décalé, nous donnent la recette du bonheur, rien que ça !

Une dizaine de chansons, mordantes et pleines d’humour, mènent la danse et interrogent avec ironie les poncifs et images d’ Epinal… Alors tout ou presque y passe l’amour, la famille, l’argent, la vie de couple, l’alcool, les études.. Et c’est le sourire aux lèvres que les spectateurs accompagnent leur fantaisie. Dans leur répertoire des reprises de Philippe Katherine, des ogres de Barback, d’Agnès Bilh, d’Anne Sylvestre…… .

rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 65 81 resafuveau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Auguste Theatre presents la Bon’ Heur , a joyous and chaotic cabaret show. Four jovial and irreverent actresses/singers, with a chic and quirky look, give us the recipe for happiness, nothing less!

L’événement A la bon’heur Fuveau a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de Fuveau