A LA BONNE FRANQUETTE AU DOMAINE SANAC Saint-Génis-des-Fontaines

A LA BONNE FRANQUETTE AU DOMAINE SANAC Saint-Génis-des-Fontaines vendredi 25 juillet 2025.

A LA BONNE FRANQUETTE AU DOMAINE SANAC

3 rue Pasteur Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Tarif : 25 – 25 – 25

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 19:00:00

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Ambiance conviviale et menu gourmand au Domaine Sanac charcuteries, cochon de lait à la broche, escalivada et sorbet fruité. Un moment de partage à savourer entre amis ou en famille. Ambiance musicale avec les Wood’s. Réservation obligatoire.

.

3 rue Pasteur Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 80 61 domainesanac@orange.fr

English :

A friendly atmosphere and a gourmet menu at Domaine Sanac: charcuterie, spit-roasted suckling pig, escalivada and fruity sorbet. A moment to share with friends and family. Musical entertainment with Wood’s. Reservations required.

German :

Gesellige Atmosphäre und Feinschmeckermenü auf der Domaine Sanac: Wurstwaren, Spanferkel am Spieß, Escalivada und fruchtiges Sorbet. Ein Moment des Teilens, den Sie mit Freunden oder der Familie genießen können. Musikalische Umrahmung mit den Wood’s. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Un’atmosfera accogliente e un menu da gourmet al Domaine Sanac: salumi, maialino allo spiedo, escalivada e sorbetto alla frutta. Un momento da condividere con gli amici o la famiglia. Intrattenimento musicale con i Wood’s. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Un ambiente acogedor y un menú gastronómico en el Domaine Sanac: charcutería, cochinillo al espeto, escalivada y sorbete afrutado. Un momento para compartir con los amigos o la familia. Animación musical con Wood’s. Imprescindible reservar.

L’événement A LA BONNE FRANQUETTE AU DOMAINE SANAC Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2025-07-21 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE