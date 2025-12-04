A LA BONNE SANTÉ MENTALE Prades
A LA BONNE SANTÉ MENTALE Prades jeudi 4 décembre 2025.
A LA BONNE SANTÉ MENTALE
Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Début : 2025-12-04 10:00:00
fin : 2025-12-04 17:00:00
2025-12-04
3e édition des journées autour des stands, rencontres, ateliers et animations diverses avec les usagers et partenaires du secteur Santé Mentale organisé par le GEMçA
Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 98 28
English :
3rd edition of the GEMçA days of stands, meetings, workshops and various activities with users and partners in the mental health sector
German :
3. Ausgabe der Tage rund um Stände, Treffen, Workshops und verschiedene Animationen mit Nutzern und Partnern aus dem Bereich der psychischen Gesundheit, organisiert von GEMçA
Italiano :
terza edizione delle giornate GEMçA con stand, incontri, workshop e altre attività con utenti e partner del settore della salute mentale
Espanol :
3ª edición de las jornadas GEMçA de stands, reuniones, talleres y otras actividades con usuarios y socios del sector de la salud mental
