A LA BONNE SANTÉ MENTALE

Prades Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-04 10:00:00

fin : 2025-12-04 17:00:00

2025-12-04

3e édition des journées autour des stands, rencontres, ateliers et animations diverses avec les usagers et partenaires du secteur Santé Mentale organisé par le GEMçA

Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 98 28

English :

3rd edition of the GEMçA days of stands, meetings, workshops and various activities with users and partners in the mental health sector

German :

3. Ausgabe der Tage rund um Stände, Treffen, Workshops und verschiedene Animationen mit Nutzern und Partnern aus dem Bereich der psychischen Gesundheit, organisiert von GEMçA

Italiano :

terza edizione delle giornate GEMçA con stand, incontri, workshop e altre attività con utenti e partner del settore della salute mentale

Espanol :

3ª edición de las jornadas GEMçA de stands, reuniones, talleres y otras actividades con usuarios y socios del sector de la salud mental

