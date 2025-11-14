À la chasse aux messagers de l’Univers violent Amphi Notre Dame de Toutes Aides Nantes

À la chasse aux messagers de l’Univers violent Amphi Notre Dame de Toutes Aides Nantes vendredi 14 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-14 21:00 – 23:00

Gratuit : non Plein tarif : 8 € Étudiants (moins de 26 ans) et demandeurs d’emploi : 6 € Membres d’une association d’astronomie, Abonnés à l’Université Permanente : 6 € Mineurs et membres de la SAN : 5 € Abonnement 10 conférences : 48 € – 36 € – 30 € Tout public

Conférence par Kimoko Kotera, Directrice de l’Institut d’Astrophysique de Paris. Un ciel immuable, piqueté de lumières douces qui guident nos pas depuis l’aube de l’humanité… Comme les observatoires modernes l’ont révélé, cette conception est erronée : l’Univers abrite nombre d’événements fugaces et imprévisibles, d’une violence inouïe. Longtemps, la seule preuve fut d’étranges « étoiles invitées » qui s’allumaient soudain, quelques fois par millénaire. Les astronomes capturent aujourd’hui d’éphémères supernovae, pulsars, coalescences de trous noirs, sursauts gamma, etc. Sources d’une extraordinaire quantité d’énergie, ils libèrent de la lumière, mais aussi des rayons cosmiques, des neutrinos ou encore ces ondes gravitationnelles que nous détectons depuis peu. Dans cette conférence, nous partirons à l’exploration de ce nouveau champ de recherche : l’Univers violent, et à la chasse à ses multi-messagers. Je conterai ce faisant l’aventure collective du projet GRAND (Giant Radio Array for Neutrino Detection), qui cherche à détecter ces particules grâce à des dizaines de milliers antennes déployées dans le désert de Gobi et la pampa argentine.

Amphi Notre Dame de Toutes Aides Doulon – Bottière Nantes 44300

