A la conquête de l’eau aux 19e et 20e siècles en Isère, Archives départementales de l’Isère, Saint-Martin-d’Hères

Informations pratiques

A la conquête de l’eau aux 19e et 20e siècles en Isère 19 et 20 septembre Archives départementales de l’Isère Isère

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

De l’eau tirée du puits à l’arrivée de l’eau courante dans la maison, cette exposition retrace l’évolution de la place de l’eau dans la vie quotidienne des Isérois.

Entre aménagements du territoire (adduction d’eau, fontaines, bains-douches) et transformations des pratiques d’hygiène (de la cuvette à la salle de bain), elle dévoile comment l’eau, source de vie et de progrès, a bouleversé depuis deux siècles notre façon de vivre.

Archives départementales de l’Isère 12 Rue Georges Perec, 38400 Saint-Martin-d’Hères, France Saint-Martin-d’Hères 38400 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476543781 http://www.archives-isere.fr

De l’eau tirée du puits à l’arrivée de l’eau courante dans la maison, cette exposition retrace l’évolution de la place de l’eau dans la vie quotidienne des Isérois.

Archives départementales de l’Isère