A la conquête de l’espace Hasparren
A la conquête de l’espace Hasparren mardi 7 avril 2026.
A la conquête de l’espace
Salle Mendeala Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-07
Stage de gymnastique, activités manuelles, sportives et culinaires.
Sur réservation .
Salle Mendeala Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine jauzi.event@gmail.com
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English : A la conquête de l’espace
L’événement A la conquête de l’espace Hasparren a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque
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