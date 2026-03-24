A la conquête de l’espace

Salle Mendeala Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-07

Stage de gymnastique, activités manuelles, sportives et culinaires.

Sur réservation .

Salle Mendeala Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine jauzi.event@gmail.com

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English : A la conquête de l’espace

L’événement A la conquête de l’espace Hasparren a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque