A la conquête des forts Rue du Mont Bart Bavans

A la conquête des forts

Rue du Mont Bart Fort du Mont Bart Bavans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Aux armes ! Dans une guerre mondiale alternative et anticipée, la France et l’Empire allemand livrent bataille pour le contrôle de la place de Belfort. Les nombreux forts et batteries qui émaillent le territoire auront un rôle décisif à jouer…

Venez tester vos talents en stratégie militaire dans ce jeu de plateau géant librement inspiré d’un célèbre jeu de société.

Jeu de société géant ; se joue par équipe de 2 joueurs

À partir de 13 ans

Durée environs 3h .

Rue du Mont Bart Fort du Mont Bart Bavans 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A la conquête des forts

L’événement A la conquête des forts Bavans a été mis à jour le 2026-02-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD