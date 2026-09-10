À LA COUR DE CORÉE YOON JEONG HEO : MASTERFUL HARMONY Montpellier
mardi 10 novembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
À LA COUR DE CORÉE YOON JEONG HEO : MASTERFUL HARMONY
Place de la Comédie Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-11-10
Cousin de la cithare, le geomungo est l’instrument noble de la Corée : six cordes de soie tendues sur un long corps de bois sombre, que l’on frappe d’une baguette de bambou pour en tirer des sons profonds, vibrants, habités. Yoon jeong Heo en est la maîtresse incontestée.
Cousin de la cithare, le geomungo est l’instrument noble de la Corée : six cordes de soie tendues sur un long corps de bois sombre, que l’on frappe d’une baguette de bambou pour en tirer des sons profonds, vibrants, habités. Yoon jeong Heo en est la maîtresse incontestée.
Musicienne, danseuse, elle incarne à elle seule tout un univers où la tradition coréenne la plus pure se mue en langage universel. Une expérience totale, qui réinvente notre façon d’écouter et de ressentir.
Durée : ±1h sans entracte
Tarif unique : 10€ .
Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99
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English : À LA COUR DE CORÉE YOON JEONG HEO : MASTERFUL HARMONY
A cousin of the zither, the geomungo is Korea’s noble instrument: six silk strings stretched across a long, dark wooden body, which is struck with a bamboo stick to produce deep, vibrant, resonant sounds. Yoon Jeong Heo is its undisputed master.
L’événement À LA COUR DE CORÉE YOON JEONG HEO : MASTERFUL HARMONY Montpellier a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – OT MONTPELLIER
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