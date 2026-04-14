A la croisée de l’art et de la botanique, Jardin monastique de plantes médicinales, Eschau

A la croisée de l’art et de la botanique 6 et 7 juin Jardin monastique de plantes médicinales Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Présentation de panneaux (dans les parcelles dédiées) illustrant une plante du jardin et sa reproduction dans une œuvre d’artiste (sculpture ou peinture).

Jardin monastique de plantes médicinales Rue de la 1ère Division Blindée, 67114 Eschau, Bas-Rhin, Grand Est Eschau 67114 Bas-Rhin Grand Est 03 88 64 20 74 06 26 67 30 05 L’église abbatiale St Trophime, édifiée en 996 sous l’égide de l’évêque Widerold, est la plus ancienne église romane d’Alsace. Si elle a subi quelques vicissitudes au cours des siècles, l’essentiel du monument a été remarquablement préservé et représente un bel exemple de l’architecture ottonienne puisant aux sources de l’art impérial de Charlemagne.

Un jardin patrimonial, dans le plus pur esprit monastique, est situé face à l’église abbatiale romane du Xe siècle. Il réunit dans un espace de damiers, plus de 400 plantes répertoriées dans les domaines de la pharmacopée aussi bien médiévale qu’actuelle. Différentes œuvres d’art mettent en lumière l’esprit du lieu. Parking gratuit devant le jardin – Animaux tenus en laisse acceptés –

Présentation de panneaux (dans les parcelles dédiées) illustrant une plante du jardin et sa reproduction dans une œuvre d’artiste (sculpture ou peinture).

©